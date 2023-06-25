Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Kurban Bayramı'nda metrobüs metro Marmaray kararı!

Kurban Bayramı boyunca İETT otobüsleri, vapurlar, metrolar gibi ulaşım hizmetlerinden faydalanmak isteyen birçok vatandaşın araştırdığı konu, bu araçların ücret tarifesi oldu. Bayramda İETT otobüsleri, vapurlar ve metronun akıbeti merak ediliyor. İşte, "Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi olacak?" sorusunun yanıtı...



BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?



Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.



KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor.



2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.