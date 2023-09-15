Bayramiç Barajı kuruma noktasına geldi: Doluluk oranı yüzde 18

Türkiye genelinde etkili olan kuraklık Çanakkale'yi de olumsuz etkiledi.



Kaz Dağları'ndan beslenen, 96,5 milyon metreküp su kapasitesi bulunan Bayramiç Barajı'nın eski halinden eser yok. Mitolojide "Bin Pınarlı İda" olarak geçen Bayramiç barajının su seviyesi ciddi oranda düştü, barajı besleyen dereler kurudu.



Çok sayıda su kaynağını içinde barındıran barajın su seviyesi yüzde 18'lere kadar geriledi.



Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, "Bilinçsiz sulama, kaçak ekimler barajımızın suyunu tamamen bitirme seviyesidir. Şu anda barajımızın mevcut seviyesi yüzde 18 yüzde 19 seviyelerinde." dedi.



Hem kuraklık, hem de Kaz Dağları'ndaki yetersiz kar yağışı nedeniyle barajı besleyen 4 dere de kurudu.



Şen, "Bayramiç barajımızda akarsuyu sağlayan derelerin tamamı Kaz Dağları'na bağlıdır. Kaz Dağları'nda da kar yağışlarının olmamasından dolayı şu anda mevcut derelerimizin tamamı kurudu." diye konuştu.



Üreticiler, suyun idareli bir şekilde kullanılması ve kaçak ekimlerin önüne geçilmesini istiyor.

