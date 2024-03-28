Bayramın 1. günü ne zaman? Ramazan Bayramı arefesi ne zaman?

2024 Ramazan Bayramı arefesinin hangi güne denk geldiğine yönelik araştırmalar başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil yapacak olan vatandaşlar şimdiden tatil planları yapmaya başladı. İşte, 2024 Ramazan Bayramı arefe günü tarihi...



RAMAAN AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?



Ramazan Bayramı'nın arefe günü, 9 Nisan Salı tarihinde idrak edilecek.



RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ



Ramazan Bayramı Arefesi- 9 Nisan 2024 Salı



Ramazan Bayramı 1. Gün- 10 Nisan 2024 Çarşamba



Ramazan Bayramı 2. Gün- 11 Nisan 2024 Perşembe



Ramazan Bayramı 3. Gün- 12 Nisan 2024 Cuma