Bayramlaşmaya gitti, 18 kişiye virüs bulaştırdı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 81 ilde corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ismi açıklanmayan bir kişi, akrabalarıyla bayramlaşmaya gitti.

CORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Aynı günün akşamı öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen kişinin yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

18 KİŞİYE BULAŞTIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine harekete geçen filyasyon ekibi, hastanın temas ettiği kişilere de test uyguladı. Testlerin sonucunda 18 kişide corona virüs tespit edildi.

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yapılan değerlendirme sonrası mahallenin karantinaya alınmasını kararlaştırdı.

Mahalleye giden yollar, kapatılırken, girişlerine uyarı tabelaları konuldu.

BİR KİŞİ TOPRAK YOLU KULLANARAK KARANTİNAYI İHLAL ETTİ

Karantina altındaki mahalle görüntülenirken, bir kişinin, aracıyla toprak yolu kullanarak, mahalleden çıkıp, karantina kuralını ihlal ettiği görüldü.

Öte yandan mahallede yaşayanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

VİDEO: VİRÜS SADECE 30 DAKİKADA HER YERE BULAŞTI (ARŞİV)