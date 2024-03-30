BBP adayı AK Parti adayı lehine yarıştan çekildi

Türkiye yarın yerel seçim için sandık başına gidecek.



Büyük Birlik Partisi’nin Adana’nın Yüreğir ilçesindeki adayı Mustafa Lenger, seçime saatler kala AK Parti’nin adayı Dr. Halil Nacar lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.



Yüreğir Seçim Koordinasyon Merkezi’nde kararını açıklayan Lenger’in düzenlediği toplantıya AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı ile AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Halil Nacar da katıldı.



Burada konuşma yapan Lenger, “Bu kente gönül vermiş bir kardeşiniz olan ben de bu duygu ve düşüncelerle bugünden itibaren adaylıktan geri çekildiğimi duyurmak isterim. Yüreğirimizi değerli katkılarıyla Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir vizyonla yarınlara taşıyacak olan AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Halil Nacar kardeşimizi desteklemekten büyük bir mutluluk duyacağımı da ayrıca ifade etmek isterim.” dedi.



AK Parti Yüreğir Belediye Başkanı Halil Nacar da kendisi adına adaylıktan çekilen Mustafa Lenger'e teşekkür etti.



Nacar, “Birliğimize, beraberliğimize verdikleri bu destek benim için her zaman kıymetli olacak. İnşallah başkanımızın bana verdiği destekle BBP'ye gönül vermiş hemşehrilerimin de oylarına talibim. Hem bu dünyada hem öbür dünyada onların verdiği bu oylara sahip çıkıp, hesap vermeyi rabbim bana nasip etsin.” ifadelerini kullandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun