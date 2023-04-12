BBP Genel Başkanı Destici'den Kerem Kınık'a istifa çağrısı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı yaptı. Destici, görevin yetkili kişilere bırakılması gerektiğini belirtti.

BBP Genel Başkanı Destici'den Kerem Kınık'a istifa çağrısı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısında bulundu. 

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Destici, "Kan bağışı başta olmak üzere tüm bağışların önünde bir bariyer vazifesi gördüğünü, kurumsal yapıya zarar verdiğini, on binlerce çalışanın emeğine yazık ettiğini idrak ederek görevi ehline bırakmalıdır." dedi.

"PİREYE KIZIP YORGAN YAKMAYALIM"

Destici, Kızılay'a kan bağışı çağrısı da yaptı. Sağlık durumu uygun olanların Kızılay merkezlerine giderek kan bağışı yapması gerektiğini söyleyen Destici, "Pireye kızıp yorgan yakmayalım." ifadesini kullandı.

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