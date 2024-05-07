Mantar ararken tarihi eser buldu

Kahramanmaraş'ta bir genç, mantar toplamak için  yürüyüşe çıktı.  Dağlık arazide çıktığı yürüyüşte  tarihi mızrak ucu buldu. Mızrak ucunu muhafaza altına alan genç, müzeye ulaştıracağını ifade etti.

Mantar ararken tarihi eser buldu

'ın Nurhak ilçesi Tatlar Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Recep Kurt, toplamak için çıktığı dağlık alanda kayalıkların olduğu bölgede bir mızrak ucu buldu.

Kurt, bulduğu mızrak ucunu muhafaza altına aldığını ve en yakın müzeye ulaştıracağını belirtti.

Kayalık alanda bir cisim tespit ettiğini anlatan Kurt, "Kayalık alanında gördüğüm cismi merak ettim ve cismin paslanmış halde olduğunu ve yaban hayvanlarını avlamak için kullanılan bir mızrak olduğunu anladık. Arazide bulduğumuz mızrak ucunu muhafaza altına aldık ve tarihi eseri yakın müzeye ulaştıracağım" ifadelerini kullandı.

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