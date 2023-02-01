BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası vefat etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, 89 yaşında hayatını kaybetti.



Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evinde fenalaşan Destici, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kalp krizi geçirdiği belirlenen Destici, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Emekli imam hatip Ali İhsan Destici'nin vefatının ardından hastaneye gelen oğlu Mustafa Destici ve yakınları, taziyeleri kabul etti.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin vefat eden kıymetli babası Ali İhsan Destici'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; Mustafa Bey'e, ailesine ve merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.



SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARINDAN TAZİYE MESAJI



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, babası vefat eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye başsağlığı diledi.



Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin kıymetli babası Ali İhsan Destici’ye Allah'tan rahmet, Destici ailesine ve tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.



Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.



Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin vefat eden babası Ali İhsan Destici'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.



Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de mesajında "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici'nin vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Destici ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımını yaptı.

