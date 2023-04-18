Bebeğin üzerine asitli madde atan kişi yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Kerzi Y., evi terk eden eşi Gökhan Y.'nin (43) birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu sevgilisi S.G.'nin evini basıp, onun kucağındaki 2 aylık bebeği Hamdi Y.'nin üzerine asitli sıvı dökerek ağır yaraladı.



Olayın ardından gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, kendisine kumpas kurulduğunu ileri süren Kerzi Y. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Olay dün Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk annesi Kerzi Y. evi terk eden eşi Gökhan Y.'nin birlikte yaşadığı sevgilisi Özbekistan uyruklu S.G.'nin evine gitti.



Burada S.G. ile kavga eden Kerzi Y. iddiaya göre yanında getirdiği asitli sıvıyı S.G. ile Gökhan Y.'nin birlikteliğinden olan 2 aylık bebekleri Hamdi Y.'nin üzerine döktü.



Annesinin kucağındaki minik Hamdi'nin vücudunda yanıklar oluştu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



BEBEĞİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralanan Hamdi bebek, annesi refakatinde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tutulan bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, olayın ardından kaçan Kerzi Y.'yi, Fatih Mahallesi'ndeki evinde yakalayıp gözaltına alındı. İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kerzi Y., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Kerzi Y., adliye girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilere bebeğin üzerine herhangi bir madde atmadığını, kendisine kumpas kurulduğunu söyledi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin