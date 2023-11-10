"Bedava mezar buldu içine girdi" deyimi gerçek oldu

Büyükçekmece’de bir kadın mezar taşı yapan bir işletmenin teşhir amaçlı yol kenarına bıraktığı boş mezarın içine girdi. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Bedava mezar buldu içine girdi" deyimi gerçek oldu

İstanbul'un ilçesinde E-5 yan yol üzerinde bulunan mezar taşı işletmesinde ilginç bir olay yaşandı.

Bir kadın teşhir amaçlı yol kenarında bulunan boş mezarın içine girdi. Kadının amacının ne olduğu anlaşılamazken yoldan geçen bir vatandaş kadının bir anda çıkmasıyla korku dolu anlar yaşadı.

Kadın, kendisini gören işletme sahibi tarafından uzaklaştırıldı. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Bedava mezar buldu içine girdi" deyimi gerçek oldu - 1

Konuyla ilgili konuşan mezar taşı işletmecisi Ahmet Ünal, “Tanımadığım bir kişiydi. Mezarın içine girdiğini fark ettim gittim baktım ne oluyor diye. Rahatsızlandı sandım. Gittim baktım ki içine girmiş uzanmış. Beleş mezara mı girdiniz dedim.” dedi.

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