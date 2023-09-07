Bedava yemek için kurulan “mevlüt bulma” grupları yayılıyor (Denizli’den sonra Fethiye’de de kuruldu)

Deniz’de kurulan “mevlüt bulma” grubu farklı ilçelere de yayılıyor. Fethiye’de de “Fethiye mevlüt ve düğün yemeği bulma” grubu kuruldu. Fethiye'deki grupta hayır yemeği verilen yerin konumu da paylaşılırken, erken gidenlerin aynı gruptan menü paylaşımı yaparak bedavaya karnını doyurmak isteyenlerin damak zevkine göre tercih yapmasını da sağlıyor.

Bedava yemek için kurulan “mevlüt bulma” grupları yayılıyor (Denizli’den sonra Fethiye’de de kuruldu)

'de sosyal medya üzerinde kurulan “Denizli mevlüt bulma” grubunun ardından Fethiye’de de benzer bir grup kuruldu.

“Fethiye mevlüt ve düğün yemeği bulma” grubunda yapılan paylaşımlarla nerede yemekli hayrın olduğu paylaşılıyor.

Fethiye’de gerçekleşecek olan düğünlerin davetiyelerini gruptan paylaşan üyeler, adres vererek ücretsiz yemek isteyenleri hayır ve düğün yemeklerine yönlendiriyor.

Bedava yemek için kurulan “mevlüt bulma” grupları yayılıyor (Denizli’den sonra Fethiye’de de kuruldu) - 1

ÖNCE KONUM, SONRA MENÜ PAYLAŞILIYOR

Üyeler arasındaki paylaşımların da oldukça dikkat çektiği grupta ilk etapta nerelerde bedava yemek yenilebileceği hayrın yapılacağı yerin konumu ile paylaşılıyor.

Aynı anda birden fazla yerde hayır yemeği olması halinde ise yemeğe erken gidenler, verilen yemeğin fotoğraflarını paylaşarak diğer üyelerin damak zevkine göre bedava hayır yemeği yemesine yardımcı olmaya çalışıyor.

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