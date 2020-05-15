Bedelli askerlik alımları ne zaman başlayacak? (Askerlik terhis işlemleri ne zaman?)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NTV'nin sorularını yanıtladı.



Corona virüs önlemleri kapsamında ertelenen terhis işlemlerinin 31 Mayıs'tan itibaren başlayacağını duyuran Bakan Akar, bedelli askerlikte ilk alımın da 5 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

Akar, "31 Mayıs'tan itibaren terhislerin başlamasını planlıyoruz. Celp işleri de 5 Haziran'dan itibaren başayacak. Bedelli askerlik uygulamasında yeni alım 20 Haziran'da başlayacak. Askere alınacaklara da corona virüs testi yapılacak" dedi.