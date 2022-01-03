Bedelli askerlik ücreti ne kadar? (2022 bedelli askerlik ücreti)

Memur maaşı kat sayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre tekrar belirlendi. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik üceti nasıl hesaplanır? İşte ayrıntılar…

Haberler 03.01.2022 - 13:07

Bedelli askerlik ücreti ne kadar? (2022 bedelli askerlik ücreti)

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Memur maaşı kat sayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti, 6 ayda bir güncelleniyor.

2022 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün yayımlanan 2021 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeye göre, yeni bedelli askerlik ücreti de belli oldu.

Buna göre, yeni bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira olarak belirlendi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada yer alan bilgilere göre, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.

(40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)

Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor.

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