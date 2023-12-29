Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ocak ayı bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri)

Bedelli askerlik yerleri, ocak ayında asker olma yükümlülüklerini yerine getirecek olan kişiler tarafından sorgulanıyor. Bedelli askerlik başvurusu yapmış fakat hala nerede askerlik yapacağını öğrenemeyen kişiler için, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından tarih duyuruldu. Peki, 2024 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ocak ayı bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri)

Bedelli askerlikten yararlanacak olan binlerce kişi, celp ve sevk dönemlerini öğrenmek için araştırmalara başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak olan 2024 yılı bedelli askerlik yerleri için tarih belli oldu. Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan () yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ocak ayı bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri) - 1

2023 BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI SON TARİH NE ZAMAN?

1. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında;

a. 2023 yılında müracaat edecek yükümlülerin müracaatlarını yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (29 Aralık 2023 dahil) tamamlamaları gerekmektedir.

b. Müracaat işlemi; yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunarak ödeme yapmalarını kapsamaktadır. Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve “Askerliğe Elverişlidir” sağlık kararı almaları önem arz etmektedir.

c. Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanların bedelli askerliğe müracaat hakkı bulunmamaktadır.

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