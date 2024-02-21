Beden eğitimi öğretmenine beyzbol sopalı saldırı

6. sınıf öğrencisi M.S.’yi bir arkadaşına akran zorbalığı uyguladığı için defalarca uyardığını, yapmaya devam ettiği için azarladığını belirten öğretmen Serkan Karahasan, şunları anlattı:



“Cuma günü uyardıktan sonra okuldan gönderdim. Akşam yakınları beni telefonla arayarak, ‘Bizim çocuğumuza sen nasıl böyle davranırsın.’ şeklinde tehditkar söylemlerde bulundu. Pazartesi günü tam okul dağıldığı sırada öğrencinin yakını olduğunu söyleyen 30-35 yaşlarında 2 kişi yanıma gelerek emrivaki bir şekilde ‘Anlat bakalım şu olayı’ diye konuştu. Diğer öğretmen arkadaşlarımın araya girmesiyle olay yatıştırıldı. Az sonra öğrencinin babası ve diğer aile bireyleri de geldi. Bir tanesinin elinde beyzbol sopası vardı. Küfür ederek üzerime saldırdılar. Ben de kendimi savundum. Öğretmen arkadaşlar araya girip ayırdı. Hemen polisi aradık. Polisler geldi ve hastaneye giderek rapor aldım. Daha sonra karakola gidip şikayette bulundum.”