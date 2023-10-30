Bedriye Kılıç'ın cesedine ulaşıldı mı? Tayfur Kılıç cinayeti itiraf etti

Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç, kiraz hasadından sonra eşiyle tartıştı, o gün sırra kadem bastı. 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç için eşi Tayfur Kılıç polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı çalışmada, Kılıç’ın izine rastlanmadı. Bedriye Kılıç bulunamayınca aileler, bir televizyon programına katıldı.
AYRINTILAR KAN DONDURDU
Yaklaşık 3 aydır haber alınmayan talihsiz kadının, eşi Tayfun Kılıç tarafından katledildiği öne sürüldü. Tayfun Kılıç'ın eşine sürekli şiddet uyguladığı öldüresiye dövdüğü anlatıldı. Bir televizyon kanalında yayınlanmak üzere hazırlanan haber vtrsindeki görüntüsüne öfkelendiği ve bu sebeple eşini öldürdüğü öne sürüldü. Suçlamaların odağındaki Tayfun Kılıç iddiaları reddetmişti. Bedriye Kılıç'ı aldattığı söylenen eş, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Davada sıcak gelişmeler yaşandı. Gözaltına alınan koca cinayeti itiraf etti. Korkunç olayın detayları kan dondurdu.
İTİRAFIN AYRINTILARI
Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste gözaltına alındı. Emniyete götürülen Tayfur Kılıç sorgusunda, “Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir- Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım” dediği öğrenildi.
Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Tayfur Kılıç, basın mensuplarının, “Neden öldürdünüz?” sorusuna “Namus meselesi” diye cevap verdi.
Polis ekipleri, Tayfur Kılıç’ı yer gösterme işlemleri için eşinin cesedini attığını söylediği bölgeye götürdü.
CESEDE HENÜZ ULAŞILAMADI
Konya’nın Akşehir ilçesinde Tayfur Kılıç’ın, yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan eşi Bedriye Kılıç’ı öldürüp, uçurumdan attığını söylediği yerde polis ve Cumhuriyet savcısı eşliğinde yer gösterme işlemi sürüyor. Gün boyunca uçurumda Bedriye Kılıç’ın cesedini arayan polis ekipleri, hiçbir ize rastlamadı. Bölgeye getirilen kadavra köpekleriyle aramalar sürüyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Müge Anlı
- Cinayet
- Kadın Cinayeti