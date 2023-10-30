Bedriye Kılıç'ın cesedine ulaşıldı mı? Tayfur Kılıç cinayeti itiraf etti

AYRINTILAR KAN DONDURDU

Yaklaşık 3 aydır haber alınmayan talihsiz kadının, eşi Tayfun Kılıç tarafından katledildiği öne sürüldü. Tayfun Kılıç'ın eşine sürekli şiddet uyguladığı öldüresiye dövdüğü anlatıldı. Bir televizyon kanalında yayınlanmak üzere hazırlanan haber vtrsindeki görüntüsüne öfkelendiği ve bu sebeple eşini öldürdüğü öne sürüldü. Suçlamaların odağındaki Tayfun Kılıç iddiaları reddetmişti. Bedriye Kılıç'ı aldattığı söylenen eş, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Davada sıcak gelişmeler yaşandı. Gözaltına alınan koca cinayeti itiraf etti. Korkunç olayın detayları kan dondurdu.