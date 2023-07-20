BEKÇİ ALIMINDA SON DURUM: 2023/1. dönem bekçilik fiziki parkur ve mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 bekçi alımı adayların gündeminde yer alıyor. Haftalar önce alınan başvuruların ardından ön sonuçlar açıklanmış ardından da mülakatlara girmeye hak kazanan adaylar için fiziki parkur süreci beklenmeye başlanmıştı. Şimdi ise söz konusu mülakatların sonuçları gündemde. İşte, 2023 bekçi alımında son gelişmeler...



BEKÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamada “ 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına Katılacak Adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı Merkezleri ile Sınav Tarihleri Açıklanmıştır.” ifadelerini kullanılmıştı.



Sınavlar sona erdikten sonra bekçilik fiziki parkur ve mülakat sonuçları ilan edilecek.



Sınav sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.



Sınav sonuçları hakkında resmi bir bilgi yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



