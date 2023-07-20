BEKÇİ ALIMINDA SON DURUM: 2023/1. dönem bekçilik fiziki parkur ve mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçi alımı sınav başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar ön sağlık kontrolü, yazılı sınav, yeterlilik sınavı ve sözlü sınav olmak üzere dört aşamaya katılım sağlıyor. Tüm gözler şimdi 2023/1. dönem bekçilik fiziki parkur ve mülakat sonuçlarında. Peki, bekçi alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİ ALIMINDA SON DURUM: 2023/1. dönem bekçilik fiziki parkur ve mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 bekçi alımı adayların gündeminde yer alıyor. Haftalar önce alınan başvuruların ardından ön sonuçlar açıklanmış ardından da mülakatlara girmeye hak kazanan adaylar için fiziki parkur süreci beklenmeye başlanmıştı. Şimdi ise söz konusu mülakatların sonuçları gündemde. İşte, 2023 bekçi alımında son gelişmeler...

BEKÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamada “ 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına Katılacak Adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı Merkezleri ile Sınav Tarihleri Açıklanmıştır.” ifadelerini kullanılmıştı.

Sınavlar sona erdikten sonra bekçilik fiziki parkur ve mülakat sonuçları ilan edilecek.

Sınav sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

Sınav sonuçları hakkında resmi bir bilgi yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...