Bekçilik sınav giriş yerleri 2023: PA bekçilik sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?

2023 bekçi alımı sınav giriş yerlerinin açıklanmasıyla birlikte, bekçi alımı için sınav tarihleri belli oldu. Adaylar e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte, bekçilik sınavı giriş yerlerini sorgulayabilecek. Peki, bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?

2023 BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı tarihleri, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi adresi üzerinden açıklandı.

Sınav giriş yerlerini e-Devlet üzerinden sorgulayan adaylar, sınav tarihlerini öğrenebilecek.

BELÇİLİK SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI



2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir.

İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların şahsen müracaatları alınacak, ön sağlık kontrolü işlemleri yapılacak ve Fiziki Yeterlilik Sınavına katılacaklardır.

BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN