Bekçilik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı giriş belgeleri için tarih belli oldu

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'na ilişkin duyuru paylaşıldı. Takvime göre, 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'da yapılacak.
Sınava; 12-22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabilecekler.
SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar sınav giriş belgelerini, 22/09/2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecekler.
SINAV GİRİŞ BELGESİ OLMAYAN ADAYLAR SINAVA ALINMAYACAK
Adaylar sınava; sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlikbelgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yanında olmayan
adaylar sınava alınmayacaktır.
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