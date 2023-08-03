Bekçilik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı giriş belgeleri için tarih belli oldu

SINAV GİRİŞ BELGESİ OLMAYAN ADAYLAR SINAVA ALINMAYACAK

Adaylar sınava; sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlikbelgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yanında olmayan

adaylar sınava alınmayacaktır.