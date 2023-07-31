Bekçilik sınavı tarihi belli oldu: 2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'na ilişkin duyuru paylaşıldı. https://www.pa.edu.tr/ adresinden yapılan duyuruda müracaatları alınan ve ön sağlık kontrolü ile fiziki yeterlilik sınav aşamasını başarıyla geçen adayların sınava katılabilecekleri açıklandı. Peki, 2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman?

Bekçilik sınavı tarihi belli oldu: 2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman?

2023/1. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı takvimi belli oldu. Sınava; 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabilecekler.

Bekçilik sınavı tarihi belli oldu: 2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman? - 1

SINAV TARİHİ

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'da yapılacak.

Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Sınavlar başkent Ankara'da gerçekleşecek.

Bekçilik sınavı tarihi belli oldu: 2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman? - 2

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

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