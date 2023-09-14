Bekçilik sınavı yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? (2023/1. Dönem bekçilik sınav takvimi)

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına katılacak adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı merkezleri ile sınav tarihleri geçtiğimiz günlerde ilan edildi.

BEKÇİLİK SINAVI TARİHİ 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00’te gerçekleştirilecek. BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?



Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecek.