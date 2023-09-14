Bekçilik sınavı yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? (2023/1. Dönem bekçilik sınav takvimi)

2023/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği hakkında duyuru yayımlanmıştı. İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi resmi sayfasından yayımlanan duyuruda, sınav giriş belgelerine yönelik açıklama yapıldı. Peki, bekçilik sınavı yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? İşte 2023/1. Dönem bekçilik sınav takvimi...

Bekçilik sınavı yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? (2023/1. Dönem bekçilik sınav takvimi)

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına katılacak adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı merkezleri ile sınav tarihleri geçtiğimiz günlerde ilan edildi.

Bekçilik sınavı yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? (2023/1. Dönem bekçilik sınav takvimi) - 1

BEKÇİLİK SINAVI TARİHİ

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Bekçilik sınavı yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? (2023/1. Dönem bekçilik sınav takvimi) - 2

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecek.

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