Bekçilik sınavı yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? (2023/1. Dönem bekçilik sınav takvimi)

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına katılacak adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı merkezleri ile sınav tarihleri geçtiğimiz günlerde ilan edildi.
BEKÇİLİK SINAVI TARİHİ
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00’te gerçekleştirilecek.
BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecek.
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