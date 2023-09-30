Bekçilik yazılı sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek? 2023/1. Dönem bekçilik sınavı süresi

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı bugün Ankara’da gerçekleştirilecek. Sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte sınav süresi de gündeme geldi. Peki, bekçilik yazılı sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek? 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı saati ve süresiyle ilgili bilgiler...

Bekçilik yazılı sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek? 2023/1. Dönem bekçilik sınavı süresi

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı duyurusu geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Duyuruda sınav saati ve süresi gibi bilgilere yer verildi.

SINAV SAATİ VE SÜRESİ

 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı  30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Adaylar sınavda çıkan 100 soruyu 120 dakikada yanıtlamaya çalışacak.

Bekçilik yazılı sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek? 2023/1. Dönem bekçilik sınavı süresi - 1

SORU VE CEVAPLARIN YAYIMLANACAĞI TARİHİ

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 02/10/2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adreslerinden yayımlanacak.

SINAV SONUÇ TARİHİ

sonuç bilgileri 23/10/2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

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