Bekçilik yazılı sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek? 2023/1. Dönem bekçilik sınavı süresi

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı duyurusu geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Duyuruda sınav saati ve süresi gibi bilgilere yer verildi.
SINAV SAATİ VE SÜRESİ
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Adaylar sınavda çıkan 100 soruyu 120 dakikada yanıtlamaya çalışacak.
SORU VE CEVAPLARIN YAYIMLANACAĞI TARİHİ
Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 02/10/2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adreslerinden yayımlanacak.
SINAV SONUÇ TARİHİ
Sınav sonuç bilgileri 23/10/2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.
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