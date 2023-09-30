Bekçilik yazılı sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek? 2023/1. Dönem bekçilik sınavı süresi

SORU VE CEVAPLARIN YAYIMLANACAĞI TARİHİ



Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 02/10/2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adreslerinden yayımlanacak.



SINAV SONUÇ TARİHİ



Sınav sonuç bilgileri 23/10/2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.