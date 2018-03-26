Bekir Bozdağ'dan Avusturya Başbakanı'na yanıt

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplandı.



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, toplantının gündemine ilişkin açıklama yaptı.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları;

(Zeytin Dalı Harekatı) )3 bin 755 terörist etkisiz hale getirildi. Herhangi bir sivilin burnu dahi kanamamıştır. Afrin harekatında toplam 49 askerimiz şehit oldu. 282'si köy, 50'si kritik nokta olmak üzere 332 bölge kontrol altına alınmıştır. Türkiye sivil hassasiyeti gözeterek terörle mücadele ediyor. Bölgedeki mayınlı tuzaklar siviller için tehdit. Bölgede hayatın normalleşmesi için çalışılıyor.

Şu anda kontrol tamamen TSK’nın elindedir. Bölge halkını tehdit eden terör unsurları bölgeden uzaklaştırılmıştır. Teröristler, TSK karşısında direnemediklerini anladıkları için çekilmişlerdir. Planlı bir çekilme kesinlikle söz konusu değildir

Ordumuzun bu başarısı diğer ordular için örnek olan bir başarıdır. Türkiye’yi siviller üzerinden suçlayanların Türkiye’nin sivil hassasiyeti göstererek terörle mücadelenin nasıl olduğuna dair ortaya koyduğu bu başarıyı takdir etmemeleri manidardır.

(Türkiye-AB zirvesi) Umarız bu görüşmeler AB ile yeni bir kapı aralar.

Türkiye, AB tam üyelik sürecine büyük önem vermektedir. İlk müracaatın yapıldığı günden bugüne kadar Türkiye'ye uygulanan çifte standarda ve yapılan haksızlıklara rağmen, Türkiye sabırla bu hedefi devam ettirmektedir. Geçmişte de Sayın Kurz gibi Türkiye'yi bu yoldan vazgeçirmek için konuşan başbakanlar, cumhurbaşkanları, bakanlar oldu ama şu anda onların hiçbirisi ülkelerin yönetiminde değil ama Türkiye varlığını devam ettiriyor, AB-Türkiye süreci de varlığını devam ettiriyor ve bugün de bildiğiniz gibi Varna'da Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla Türkiye-AB Zirvesi gerçekleştirildi. Şu anda zannedersem görüşmeler devam ediyor. Biz umarız ki, bu zirve yeni bir kapı aralar, Türkiye'nin AB sürecine verdiği değeri muhataplarımız da aynı şekilde karşılar. Yapıcı ve olumlu yaklaşımlarla adeta donmuş durumda olan AB süreci yeni bir ivme kazanır. Avusturya Başbakanı Sayın Kurz, tabi devlet tecrübesi yeteri kadar olmadığı için Türkiye'nin zannedersem önemini kavrayamamış durumda. Türkiye'nin Avrupa için Avusturya için ve Avrupa'nın, Avusturya'nın geleceği için taşıdığı değeri kıdemli devlet adamları çok iyi bilirler. Esasında baktığınızda, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde, müzakereleri başlatan, kapıyı açan liderlerin de çok tecrübeli, kıdemli devlet ve siyaset adamları olduğunu görüyoruz. Benim Sayın Kurz’a tavsiyem, sokaklara değil, devlet tecrübesi olan, devlet ve siyaset adamlarına bakarak Türkiye'nin değeri hakkında karar vermesi, politikalarını ona göre geliştirmesidir

Türkiye hukuk devleti ve demokratik ilkeler bakımından Kopenhag siyasi kriterlerini ve Avrupa Birliği değerlerini benimsemiş gereğini yapan bir ülkedir. Bugün Avusturya'da ırkçılık zirve yapmıştır ve şu anda Sayın Başbakan bu aşırıcıların, ırkçıların İslamofobyacıların adeta söylediklerini hükümet koltuğunda dile getirmektedir. Orada Müslümanlara ait, Türklere ait camiler kundaklanırken, orada insanlar sadece etnik kökeni ve dini inanışı farklı diye saldırıya uğrarken, bunları yapanlarla ilgili herhangi bir işlem yapmayanların veya yapıp da gerekli müeyyideleri uygulamayanların, bunların güvenliğini sağlamayanların Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye de, hukuk dersi vermeye de hakkı yoktur. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye, teröristlerle ve terör örgütleri ile etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edecektir. Siz Türkiye'de darbe yapanları, darbe yapmaya kalkışanları, terör yapanları, terörle ilgili eylemlerde bulunanlara kucak açarsanız, bunlara destek olursanız, teröristlerin sözleriyle ve Türkiye düşmanları sözleriyle Türkiye'ye dair değerlendirmeleri yaparsanız, bu değerlendirmenin Türkiye'de saygı görmesi mümkün değildir.

Biz diyoruz ki, bizim Türkiye olarak kafamız, hedefimiz net, biz tam üyelikten yanayız, bize karşı adil olunmasını, dürüst davranılmasını, verilmiş sözlerin tutulmasını istiyoruz. Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirmeyen pek çok ülkenin ve Maastricht kriterlerini de yerine getirmeyen pek çok ülkenin Türkiye'den önce nasıl Avrupa Birliği'ne tam üye yapıldığını hepimiz biliyoruz. Onun için Türkiye'ye karşı objektif ve adil davranmayanların, Türkiye'ye verdikleri sözü tutmayanların Türkiye'ye yol gösterme hakkı yoktur. Onun için ben Sayın Kurz’un açıklamalarını fazla da işin doğrusu önemli görmüyorum. Onunla da meşgul etmek ülkemizi doğru görmüyorum, o konuşmasına devam etsin biz de yolumuza devam edeceğiz



(PKK Sincar'dan çekiliyor iddiası) Irak ordusunun yerleştiği bölgeleri teyir ettik. Açıklamaları yakından takip ediyoruz.PKK, isim-üniformayla değişikliği değil terör örgütü bölgeyi terk etmeli.



(ABD ile Menbiç görüşmesi) Bildiğiniz gibi ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'ye geldi. Hem Cumhurbaşkanımızla, hem Dışişleri Bakanımızla kapsamlı görüşmeler yapıldı. Arkasından ortak mekanizmalar kurulması kararlaştırıldı ve bu mekanizmalardan ilki de 08, 09 Mart tarihlerinde toplantısını Washington’da gerçekleştirdi. Arkasından, 19 Mart'ta Tillerson ile Çavuşoğlu'nun Washington'da bir araya gelmesiyle bu toplantıda konuşulan konulara son şeklini vermesi bekleniyordu. Ancak, Tillerson’un görevden alınması nedeniyle bu görüşme gerçekleşmedi. Bunun üzerine yeni Bakan göreve başlayıncaya kadar konunun olgunlaştırılması açısından, Türkiye Dışişleri Bakanı Müsteşarı ile ABD Dışişleri Müsteşarının veya Bakan Yardımcısının konuları bir ele alınmasında fayda olduğu karşılıklı olarak teyit edildi ve Türk Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın önümüzdeki günlerde ABD'ye gidecektir. Bununla ilgili henüz bir tarih netleşmesi yok ama bu hafta sonuna doğru olabilir ya da önümüzdeki hafta başı gitmesi söz konusu. Bunu bu açıdan ifade etmek isterim

(ABD ile Patriot görüşmeleri) Patriotlar ile ilgili bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız'la sayın Trump bir görüşme yaptı. Telefon görüşmesi ve o görüşmesi sırasında Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler, Suriye'deki gelişmeler ve çok konu ele alındı ve verimli faydalı bir görüşme olduğu da daha sonra kamuoyuna açıklandı. Burada S-400 ler de gündeme gelmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız da orada Türkiye'nin görüşlerini Sayın Trump’a aktardı. Trump'tan bizim daha önce hava savunma sistemi kurmak için Amerika'dan talepte bulunduğumuzu, Amerikan bize bunu vermediğini, biz de kendi ihtiyacımızı başka yerden temin ettiğimizi çok net bir şekilde ifade ettik. Tabii Sayın Trump, Cumhurbaşkanımız'a, "Biz size patriot verebiliriz" deyince, Sayın Cumhurbaşkanımız da "Biz de hava savunma sistemimizi çeşitlendirebiliriz. Türkiye olarak Amerika'dan Patriot sistemini alabiliriz" diye bir görüşme oldu ve bu görüşme Türkiye'nin bu noktadaki tavrını ortaya koymuştur. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bize Patriot savunma sistemini verirse, biz bunu Türkiye olarak almaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Ancak o görüşmeden sonra bu konuda henüz taraflar arasında bugüne kadar bir görüşme gerçekleşmedi. Daha önce de ABD Türkiye'ye silah konusunda bazı sözleri oldu. Ancak o sözler yerine gelmedi. Umarız ki bu önceki sözler gibi yerine gelmeyen sözler olmaz.



(Çiftlik Bank soruşturması) Altı kişi için kırmızı bülten çıkarıldı.

(İngiltere-Rusya casus krizi) Ülkeler sorunu kendi aralarında çözmeli. Türkiye ile Rusya arasında olumlu ve iyi bir ilişki vardır. Türkiye bu anlamda Rusya'ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir.

(Cinsel istismar düzenlemesi) Çalışma tamamlandı, alınan kararların sunumu gerekiyor.