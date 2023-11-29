Belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

2024 yerel seçimleri yaklaşırken vatandaşlar, belediye başkan adayları listelerine odaklandı. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'de adaylık başvuruları gündemde. Belediye başkanlığı seçimleri Mart ayında gerçekleştirilecek ve vatandaşlar sandık başına gidecek. İşte, bu kapsamda son bilgiler...



BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin adayları ilan edeceği tarihe ilişkin şunları söylemişti;



"Cumhur İttifakı olarak tüm seçimlerde olduğu gibi yaklaşan yerel seçimde de iddialıyız. Çalışmalarımızı bu iddiamız nispetinde çok titiz bir biçimde yapıyor, adaylarla ilgili süreçte her konuyu ince eliyor sık dokuyoruz. Partimiz gerekli hazırlıkları ve analizleri yaptı. Zaten bildiğiniz gibi AK Parti olarak bizim seçim hazırlıklarımız bir önceki seçimin tamamlanmasıyla birlikte başlar. Özellikle büyük şehirler başta olmak üzere her ilde kamuoyu yoklamaları yaptık, yapıyoruz. Sonuçları analiz edip milletimizin gönlündekini anlamaya, şehirlerimize en faydalı olacak adayları belirlemeye gayret gösteriyoruz. Bir defa 1 Aralık belediye başkan adayı olmak isteyen ve görevden bu nedenle ayrılması gereken memurların istifaları için son tarih. Memurların durumunu da görelim. Onların durumu da netleştikten sonra aralık ayının ortalarına doğru artık adaylarımızı peyderpey açıklamaya inşallah başlarız."



CHP ve İYİ Parti'nin de benzer tarihlerde aday listelerini açıklaması bekleniyor.



