Belediye başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu ilk nikahını kıydı

31 Mart yerel seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, ilk nikahını bugün kıydı.

Belediye başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu ilk nikahını kıydı

Etimesgut Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını alarak göreve başlayan , bugün ilk nikah merasimini bugün gerçekleştirdi.

Beşikçioğlu, Mine Kaya-Berkay Dinçsoy çiftinin nikâhını kıydı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İlk nikâhımızı kıydık. Mine Kaya - Berkay Dinçsoy çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum.” ifadelerini kullanıldı.

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