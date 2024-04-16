Belediye başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu ilk nikahını kıydı

Etimesgut Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını alarak göreve başlayan Erdal Beşikçioğlu, bugün ilk nikah merasimini bugün gerçekleştirdi.
Beşikçioğlu, Mine Kaya-Berkay Dinçsoy çiftinin nikâhını kıydı.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İlk nikâhımızı kıydık. Mine Kaya - Berkay Dinçsoy çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum.” ifadelerini kullanıldı.
Belediye Başkanımız Sayın Erdal Beşikçioğlu Berkay Dinçsoy ve Mine Kaya çiftinin nikahlarını kıyarak, çiftimize ömür boyu mutluluklar diledi. pic.twitter.com/JbY6JpWlLZ— Etimesgut Belediyesi (@etimesgutbld) April 16, 2024
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