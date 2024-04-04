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Belediye binasına CHP bayrağı asanlar hakkında suç duyurusu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın mazbatasını aldı. Akın, belediye hizmet binasına CHP bayrağı asanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtip "Bazı hadsizler, bazı kendini bilmezler maalesef benim bilgim dışında belediye binasına parti bayrağı astılar. Partimizin bayrağının yeri belediye binası değildir." dedi.

Belediye binasına CHP bayrağı asanlar hakkında suç duyurusu
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın, mazbatasını aldı.

Belediye binasına CHP bayrağı asanlar hakkında suç duyurusu - 1

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına bu sabah saatlerinde bayrağı asılmasına tepki gösteren Ahmet Akın, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Milletvekilliği yaptığı 10 yıl boyunca kimseye hangi partidensin demediğini vurgulayan Akın, "Sadece 'Size nasıl yardımcı olabilirim' diye sordum. Seçim kampanyasında her konuşmamda üstüne basa basa 'Belediyede particik olmayacak, belediyede siyaset yaptırmayacağım' dedim. Bu sözleri binlerce kez tekrarladım. Ancak bazı hadsizler, bazı kendini bilmezler maalesef benim bilgim dışında belediye binasına parti bayrağı astılar. Cumhuriyet Halk Partili olmaktan gurur duyuyorum. Ancak partimizin bayrağının yeri belediye binası değildir. Orada olacak bayrak ay yıldızlı, şanlı Cumhuriyeti'nin al bayrağıdır. O kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bunu da buradan bildiriyorum. Orası kamuya ait yani her vatandaşın hakkı olan bir bina. Oraya herhangi bir partinin bayrağı asılmaz." diye konuştu.

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