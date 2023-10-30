Belediye tesisinden 25 ton malzeme çalındı (9 kişi gözaltında)

25 ton bitüm malzemesi ve 8 metreküp çakılı çaldığı belirtilen şüphelilerin, evlerinde ve araçlarındaki aramalarda 360 bin lira ile 3 ruhsatsız tabanca, 24 tabanca mermisi, 16 sentetik hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi, 1 kişi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.