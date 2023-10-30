Belediye tesisinden 25 ton malzeme çalındı (9 kişi gözaltında)

Samsun’da belediyenin Asfalt Plenti Tesisi’nden 25 ton bitüm malzemesi ve 8 metreküp çakıl çalan 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 8’i adliyeye sevk edildi.

Belediye tesisinden 25 ton malzeme çalındı (9 kişi gözaltında)

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan iddiası üzerine başlatılan çalışmada, 9 kişi gözaltına alındı.

4 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonda 4 kişiyi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.

Operasyonun devamında malzemelerin çalınmasını organize eden 2 kişinin de aralarında bulunduğu 5 kişi daha gözaltına alındı.

Belediye tesisinden 25 ton malzeme çalındı (9 kişi gözaltında) - 1

25 ton bitüm malzemesi ve 8 metreküp çakılı çaldığı belirtilen şüphelilerin, evlerinde ve araçlarındaki aramalarda 360 bin lira ile 3 ruhsatsız tabanca, 24 tabanca mermisi, 16 sentetik hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi, 1 kişi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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