Belediye tesisinden 25 ton malzeme çalındı (9 kişi gözaltında)

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan hırsızlık iddiası üzerine başlatılan çalışmada, 9 kişi gözaltına alındı.
4 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonda 4 kişiyi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.
Operasyonun devamında malzemelerin çalınmasını organize eden 2 kişinin de aralarında bulunduğu 5 kişi daha gözaltına alındı.
25 ton bitüm malzemesi ve 8 metreküp çakılı çaldığı belirtilen şüphelilerin, evlerinde ve araçlarındaki aramalarda 360 bin lira ile 3 ruhsatsız tabanca, 24 tabanca mermisi, 16 sentetik hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi, 1 kişi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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