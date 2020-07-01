Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ı hedef alan mesaja ilişkin soruşturma

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli sosyal medya mesajıyla ilgili, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.



Paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı. Şüpheli E.B'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunanlar hakkında resen soruşturma başlattığını duyurdu.

TEPKİ YAĞDI



Sosyal medyada büyük tepki gören paylaşıma karşı iktidar ve muhalefetten de peş peşe kınama mesajları geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan, "Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar, sabaha kadar savcı ve polisler marifetiyle gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve FETÖ'cü olması yine tespitimiz. Söz, çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni doğmuş masum yavruya, anne ve babasına uzanan galiz dillerin, vicdansız saldırıların bu toplumda yeri yoktur, olamaz!" dedi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter'dan "Berat Albayrak ve değerli eşi Esra Albayrak’a dönük kullandıkları ifadeler haysiyetsizliktir" mesajini paylaştı.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı. Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da o paylaşımı "Sefil ve karanlık zihniyet" olarak niteledi.



Kalın, "Esra Albayrak hanımefendiye yönelik paylaşımda bulunan kişinin bu alçaklığı, kamu vicdanında ve hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasete eşlerin ve çocukların özne yapılmasının ahlaksızlık olduğunu belirtti.



"Böyle siyaset olmaz, böyle insanlık olmaz." ifadesini de kullandı.



CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Twitter'dan "Bu ülkenin örf ve adetlerinde yeni doğan bebekler için anne ve babalar sadece tebrik edilir.

Kötü söz asla söylenmez." mesajını paylaştı.

