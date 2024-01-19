Berat Kandili ne zaman? 2024 Berat Kandili tarihi

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili için geri sayım sürüyor. 2024 Diyanet takvimine göre, yılın ikinci kandili olan Berat, şubat ayında idrak edilecek. Peki,  2024 Berat Kandili ne zaman?

Berat Kandili ne zaman? 2024 Berat Kandili tarihi

İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar, 12 Ocak 2024 tarihinde başladı. İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün"vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, "ramazanın müjdecisi" 24 Şubat'ta idrak edilecek. 

İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Berat Kandili ne zaman? 2024 Berat Kandili tarihi - 1

RAMAZAN AYI BAŞLANGICI

Berat Kandili'nin idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak.

Berat Kandili ne zaman? 2024 Berat Kandili tarihi - 2

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 10 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

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