Berat Kandili ne zaman? 2024 Berat Kandili tarihi

İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar, 12 Ocak 2024 tarihinde başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün"vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili 24 Şubat'ta idrak edilecek.
İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.
RAMAZAN AYI BAŞLANGICI
Berat Kandili'nin idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak.
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 10 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.
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