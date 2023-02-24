Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? (2023 Diyanet Berat Kandili tarihi)

Berat Kandili tarihi, Mart ayına kısa bir zaman kala araştırılıyor. Milyonlarca Müslüman vatandaşın merakla araştırdığı Berat Kandili tarihi, Ramazan ayından önce idrak edilecek. Peki, Berat Kandili ne zaman?



2023 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu.



Buna göre; Bu yılın 3'üncü kandili olan Berat Kandili 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ



Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi



Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe



Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma



Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi



Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe



Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi



Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe



Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma



Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi



Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar



Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı



Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba



Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe



Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma



Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi



Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba



Aşure günü – 28 Temmuz Cuma



Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı