Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? (2023 Diyanet Berat Kandili tarihi)

Berat Kandili tarihi, Ramazan ayına kısa bir zaman kala sorgulanmaya başladı. Tüm İslam camiası tarafından önem arz eden kandil günleri, dualar ve ibadetlerle geçiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte, Berat Kandili tarihi belli oldu. Peki, Berat Kandili ne zaman?

Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? (2023 Diyanet Berat Kandili tarihi)

tarihi, Mart ayına kısa bir zaman kala araştırılıyor. Milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı Berat Kandili tarihi, Ramazan ayından önce idrak edilecek. Peki, Berat Kandili ne zaman?

2023 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Bu yılın 3'üncü kandili olan Berat Kandili 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? (2023 Diyanet Berat Kandili tarihi) - 1

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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