Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? (2023 Diyanet Berat Kandili tarihi)

Berat Kandili tarihi, Mart ayına kısa bir zaman kala araştırılıyor. Milyonlarca Müslüman vatandaşın merakla araştırdığı Berat Kandili tarihi, Ramazan ayından önce idrak edilecek. Peki, Berat Kandili ne zaman?
2023 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu.
Buna göre; Bu yılın 3'üncü kandili olan Berat Kandili 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.
2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı