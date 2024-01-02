Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı

Beşiktaş'ta, İETT otobüsü önce minibüse sonra duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı

'ın Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde, C.S. idaresindeki 34 HO 2470 plakalı otobüsü, önce karşı yönden gelen 34 GL 2970 plakalı minibüse, ardından yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı - 1

Kazada hafif yaralanan otobüs şoförü ile minibüsteki bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İETT otobüsünün çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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