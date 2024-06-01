Beşiktaş'ta iki katlı binada yangın: İBB başkan adayı son anda kurtuldu

Mecidiye Mahallesi, Büyükşekerci Sokak'taki iki katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyen yangın, yanındaki 3 binaya daha sıçradı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Bu sırada binada oturan Güven Akıcı kendi imkanlarıyla binadan çıktı.



İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi, diğer binaların çatıları ve dış cephelerinde hasar oluştu.

