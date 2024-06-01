Beşiktaş'ta iki katlı binada yangın: İBB başkan adayı son anda kurtuldu

İstanbul Beşiktaş'ta bir binada başlayan yangın 3 binaya daha sıçradı. Yangın hasara neden oldu. Yangının başladığı evde uyuyan Güven Akıcı'nın son yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için bağımsız aday olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta iki katlı binada yangın: İBB başkan adayı son anda kurtuldu

Mecidiye Mahallesi, Büyükşekerci Sokak'taki iki katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Büyüyen yangın, yanındaki 3 binaya daha sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada binada oturan Güven Akıcı kendi imkanlarıyla binadan çıktı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi, diğer binaların çatıları ve dış cephelerinde hasar oluştu.

Beşiktaş'ta iki katlı binada yangın: İBB başkan adayı son anda kurtuldu - 1

SON ANDA KURTULDU

Yangının başladığı evde uyuyan Güven Akıcı, "Evde uyuyordum, kedim de yanımda yatıyordu, üzerimi tırmalayınca uyandım, gözümü açtım alevleri gördüm. Kedim uyandırmasa ölmüş olabilirdim. Kediyi aradım ama bulamadım. İnşallah bir şey olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Akıcı, kedi sayesinde uyandığı için sokak hayvanlarının sahiplenilerek eve alınması çağrısında bulundu.

Güven Akıcı'nın son yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için bağımsız aday olduğu öğrenildi.

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