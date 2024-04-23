Beşiktaş'ta restoranda yangın paniği

İstanbul Beşiktaş'ta bir restoranın deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Beşiktaş'ta restoranda yangın paniği

Yangın saat 11.00 sıralarında Levent Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde bulunan restoranın depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesinin ardından çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Beşiktaş'ta restoranda yangın paniği - 1

Müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken caddeyi kaplaması nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Polis ekipleri ise çevrede önlem aldı. Yangının restoranda mesaiye başladıktan kısa süre sonra çıktığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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