Beşiktaş'ta restoranda yangın paniği

Yangın saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Levent Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde bulunan restoranın depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesinin ardından çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.