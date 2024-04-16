Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında yeni gelişme

Terör örgütü PKK tarafından İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen ve 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin şehit olduğu, 242 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin yargılama devam etti.

14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Aydın Ekici, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) bağlandı. Sanık avukatı ise duruşmada hazır bulundu.



Duruşmada söz verilen sanık Ekici, terör örgütü PKK'dan maddi manevi zarar gördüğünü belirterek, bombalı saldırıyla ilişkisi olmadığını savundu.



Sanık son sözünde, "Adaletin tecelli edeceğinden şüphem yok. Takdiri sizin vicdanınıza bırakıyorum." dedi.



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ekici'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.



Heyet, sanığın üzerine atılı diğer tüm suçlardan ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraatini kararlaştırdı.



NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 47 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin 27 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, saldırının sanıklar Zozan Kutum, Mehmet Emin Töre ve Bahadır Gülşen tarafından oluşturulan terör örgütü PKK'nın İstanbul'daki hücre yapılanması tarafından gerçekleştirildiği anlatılmıştı.



Saldırının ardından Bahçelievler'de hücre evi olduğu belirlenen ikamette yapılan aramada 400 gram amonyum nitrat, patlayıcı maddeler ve bunlarla ilgili malzemeler, 4 su termosunda TNT bulunduğu aktarılan iddianamede, patlayıcıların Kandil ve Hakkari'den gönderildiği belirtilmişti.



Bu patlayıcıların bir kısmının Beşiktaş saldırısında kullanıldığı ifade edilen iddianamede, bir bölümünün ise hazırlıkları yapılan eylemlerde kullanılmak üzere saklandığı aktarılmıştı.



İddianamede, soruşturmanın tamamlandığı tarihlerde firari olan sanık Aydın Ekici'nin hücre yapılanması sorumlusu ve Beşiktaş saldırısının planlayıcılarından sanık Mehmet Emin Töre ile Bahçelievler'deki hücre evinde kaldığı, burada ikamet eden kişilerin tamamının terör örgütünün sözde özel kuvvetler hücre yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve İstanbul'daki bombalı saldırıları organize ettiği vurgulanmıştı.



İddianamede, sanığın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.



Sanık Aydın Ekici'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, 7 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye yardım" suçundan 105 yıldan 210 yıla, 40 kez "kişinin yerine getirdiği kamu görevlisi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 600 yıldan 1200 yıla, 35 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan 262 yıl 6 aydan 525 yıla, 209 kez "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan 1567 yıl 6 aydan 3 bin 135 yıla, "zincirleme şekilde patlayıcı madde kullanarak kamu kurum ve kuruluşlarına ait mala zarar vermeye yardım" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 10 yıl 6 aya, "zincirleme şekilde patlayıcı madde kullanarak mala zarar vermeye yardım" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 10 yıl 6 aya ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan 6 yıldan 12 yıla kadar olmak üzere toplamda 2 bin 552 yıl 8 aydan 5 bin 118 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.



ANA DAVA 2019'DA KARARA BAĞLANDI



Saldırıya ilişkin İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava, 17 Mayıs 2019'da karara bağlanmıştı.



Mahkeme, sanıklardan Zozan Kutum, Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Tufan Beyhan'ı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve 46 kişiye karşı "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürme" suçlarından 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmıştı.



Söz konusu sanıklara ayrıca 242 kişiye karşı "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 bin 840'ar yıl, "tehlikeli madde bulundurmak" suçundan 13 yıl üçer ay, "kamu malına zarar verme" suçundan 21'er yıl ve "mala zarar verme" suçundan 15 yıl 9'ar ay hapis cezası verilmişti.



Sanıklardan 10'u "benzer suçlardan 25 yıldan 3 bin 380 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılırken, 4 sanığa "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası verilmiş, aralarında Aydın Ekici'nin de bulunduğu firari 10 sanığın dosyası ayrılmıştı.



Firari olarak aranan sanık Aydın Ekici, Şubat 2023'te yakalanmış ve tutuklanmıştı.