Beton mikseri devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Bilecik'te Gülümbe Rampası mevkisinde Y.Y. idaresindeki 54 AL 759 plakalı dökme çimento yüklü beton mikseri, karşı yönden gelen İbrahim Cümhur Karagülle yönetimindeki 11 EL 520 plakalı kamyonun üzerine devrildi.



Kamyon yol kenarına savrulurken beton mikseri ise yan yatıp yokuş aşağı sürüklendi.



İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler, kamyon sürücüsü Karagülle'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



Aynı hastaneye sevk edilen Y.Y'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.