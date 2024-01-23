Beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Kilis-Hatay yolunun 5'inci kilometresinde öğleden sonra Ali.Ö. yönetimindeki beton mikseri ile Ali Sinci'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Kaza sırasında savrulan otomobil şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Ali Sinci ile yanındaki Mehmet Güngör'ü 1 saatlik çalışmayla çıkardı.