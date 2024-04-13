Beton pompası aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Gündoğdu Mahallesi'nde Yusuf Dilmeç idaresindeki 55 AIR 697 plakalı otomobil, karşı yönden gelen beton pompası aracıyla çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Dilmeç'i Asarcık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Dilmeç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Beton pompasının monte edildiği kamyonun şoförü, ifadesi alınmak üzere Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.