Beton santralinin atıklarını denize döktüler

Yalova-Armutlu kara yolu yapımı çalışmalar çerçevesinde Esenköy geçişinde tünel yapım çalışmaları devam ediyor.



Tünel yapımını üstlenen firmanın bölgede kurduğu beton santralinin atıkları ise dereye veriliyor. Dereye verilen atıkları ise denize dökülmesinden dolayı deniz yüzeyinin rengi beton rengine döndü.



Esenköy Belediyesi’nden konuyla ilgili defalarca ceza kesilen firmanın bu işlemlere devam ettiği öğrenildi.

"DELİLİK"



Duruma tepki gösteren vatandaşlar, “Tünel çalışmalarında kimyasal kullanılıyor ve bu kimyasal dereden denize akıtılıyor. Olacak iş değil. Böyle bir şey olabilir mi? Bu delilik. Bu çimentoya benziyor. Kimyasal yüzeyi kaplıyor. Bunun ismi delilik. Delilik, kafayı yemişler bunlar. Nerede yetkililer. Mavi Bayraklı denizimiz var bizim.” dedi.

