Beykoz'da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine giden Güray Şar yönetimindeki otomobil, Kavacık mevkisinde, yolun sağında park halinde olan Volkan K'nın kullandığı kamyona arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle sürücü Şar ile aynı otomobilde bulunan Yıldırım Beter araçta sıkıştı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlileri, Beter'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Şar ise ağır yaralı halde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Beter'in cesedi incelemelerin ardından morga götürüldü.



Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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