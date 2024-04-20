Beylikdüzü D-100'de otomobil kontrolden çıktı: Sürücü öldü

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Barış Mahallesi D-100 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü Umut Kızılarslan (30), kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Kızılarslan bulunduğu yerde sıkışırken, kazayı görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekibine haber verdi.

OIay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Umut Kızılarslan'ın yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Avcılar istikameti bir süre trafiğe kapanırken, yolun temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Hayatını kaybeden Umut Kızılarslan cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

