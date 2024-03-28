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Beylikdüzü’nde havaya ateş açan magandalara gözaltı

İstanbul Beylikdüzü’nde havaya ateş ettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşılan iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beylikdüzü’nde havaya ateş açan magandalara gözaltı

Beylikdüzü’nde silahla havaya ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün, sosyal medyada paylaşılan silahla ateş etme görüntüleriyle ilgili çalışma başlatıldı.

Görüntülerde 3 kişinin yaya olarak havaya silahla ateş ettikleri tespit edildi.

Şüpheli C.M. ile yaşı küçük Z.S. olayda kullanılan kurusıkı tabancayla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, genel güvenliği kasten tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

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