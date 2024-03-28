Beylikdüzü’nde havaya ateş açan magandalara gözaltı

Beylikdüzü’nde silahla havaya ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün, sosyal medyada paylaşılan silahla ateş etme görüntüleriyle ilgili çalışma başlatıldı.



Görüntülerde 3 kişinin yaya olarak havaya silahla ateş ettikleri tespit edildi.



Şüpheli C.M. ile yaşı küçük Z.S. olayda kullanılan kurusıkı tabancayla yakalandı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, genel güvenliği kasten tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.