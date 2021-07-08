Beylikdüzü’nde iki ayrı kaza: 5 kişi yaralandı

Kazalar Beylikdüzü D-100 kara yolu üzerinde Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Beylikdüzü’nden Avcılar istikametine gitmekte olan Sinan Doğan’ın kullandığıhafif ticari araç, bariyerlere çarptı.



Aynı istikamette seyreden Gökhan Akyüz idaresindeki taksi, kazayı görerek yardım etmek için durdu. Bu sırada Yunus Emre Çakır'ın kullandığıotomobil, kazaya yardım için duran taksiye çarptı.



Kazada Sinan Doğan, Gökhan Akyüz, Yunus Emre Çakır, Çağatay Çetin ile ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

