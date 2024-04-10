Beylikdüzü'nde pitbull saldırısı | Köpek sahibi gözaltına alındı

Beylikdüzü'ndeki pitbull saldırısında köpek sahibi gözaltına alındı



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cem Mert Özer'in 7 Mart'ta Gürpınar Sahili'nde büfeye giderken pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanmasına ilişkin çalışma yaptı.



Köpeğin büfe sahibi E.Ö'ye ait olduğu tespit eden ekipler, şahsı gözaltına aldı. Emniyete bağlı Hayvan Durum İzleme ekiplerince tedbir amaçlı muhafaza altına alınan köpek, belediye görevlilerine teslim edildi.



E.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından dosyası ikmalen savcılığa gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.



Köpeğin Cem Mert Özer'e saldırdığı anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, büfeye yürüyen Özer'e köpeğin saldırması, Özer'in yere düşmesi, köpeğin de bir süre sonra uzaklaşması yer aldı.



Gürpınar Sahili'nde 7 Mart'ta büfeye giderken köpeğin saldırısına uğrayan Cem Mert Özer'in bacağına 28 dikiş atılmıştı.

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