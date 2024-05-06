SON DAKİKA HABERİ: CHP lideri Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

Son dakika haberi! Ankara yarın önemli bir ziyarete sahne olacak.



Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek.

Edinilen bilgiye göre, görüşme talebi Özgür Özel’den geldi.



İki lider, Bahçeli’nin TBMM’deki makamında bir araya gelecek.



Ziyaretin saati 12.00 olarak belirlendi.