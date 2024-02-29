Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde yangın (Öğrenciler tahliye edildi)

Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.



Yangının öğrencilerden birinin havalandırma boşluğuna attığı sigara izmaritinden dolayı çıktığı iddia edildi.



Dumanların sardığı okulda öğrenciler, öğretmenler tarafından tahliye edildi. İhbar üzerine yangının çıktığı okula çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Paniğe neden olan yangınla ilgili polis çalışma başlattı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin