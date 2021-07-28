Beyoğlu'nda akrabalar arasındaki çatışma: 'Ölmemek için öldürdüm'

İstanbul Beyoğlu'nda akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan biri tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Ölü sayısı 4'e yükseldi. Bu arada cinayetleri itiraf eden zanlı emniyetteki ifadesinde 'ölmemek için öldürdüğünü' söyledi.

NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 28.07.2021 - 14:50

Beyoğlu'nda akrabalar arasındaki çatışma: 'Ölmemek için öldürdüm'

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Beyoğlu'nda akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 3 yaralı

Beyoğlu'nda akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 3 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda dünür oldukları belirlenen iki grup arasında dün çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Örnektepe Mahallesi'nde Enes Berk Giray'ın, eşi Hacer Giray'a şiddet uygulaması üzerine çift arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Hacer Giray, dayısı Mahmut Akşay'ın da aynı binada oturduğu babasının evine gitti.

Ardından Mahmut Akçay ve Enes Berk Giray, telefonda aile meselesini görüşürken yaşanan küfürlü konuşma üzerine Giray, kuzeni olduğu öğrenilen Burak Giray'ı da yanına alarak Hacer Giray'ın bulunduğu yere gitti. Burada taraflar arasında sözlü tartışma başladı.

O sırada dünürler Mürsel A. ve Hulusi Giray da olay yerine geldi. Binanın önünde tarafların kavga ettiklerini gören Hulusi Giray, dünürü Mürsel A.'yı ayağından silahla vurdu.

Hulusi Giray'ın silahından çıkan mermilerle Mahmut Akçay'ın yeğenleri Beytullah Akçay ve İrfan Akçay da yaralandı.

Bunun üzerine Mürsel A. da ateş ederek dünürü Hulusi Giray, damadı Enes Berk Giray ve Burak Giray'ı öldürdü.

Olayda yaralanan Mürsel A. gözaltına alındı. Olayda yaralanan Beytullah Akçay kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen İrfan Akçay'ın tedavisi ise sürüyor.

"ÖLMEMEK İÇİN ÖLDÜRDÜM"

DHA'nın haberine göre emniyetteki sorgusunda cinayetleri itiraf eden Mürsel A. ifadesinde şunları söyledi:

"Kavgaları yatıştırmak için dünürüm ile bir araya geldik. Ancak daha sonra gençlerin kavga ettiği yere gittiklerinde dünürüm silah çekerek ateş etmeye başladı.

Akrabalarımın vurulduğunu görünce, beni de öldüreceğini düşünüp ruhsatlı silahımı çıkartarak ateş etmeye başladım. 3 kişiyi ben öldürdüm. Ancak ölmemek için öldürdüm.''

ZIRHLI POLİS ARACIYLA ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mürsel A., Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkartılarak zırhlı polis aracına bindirildi.

Şüpheli önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne, ardından da adliyeye sevk edildi.

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