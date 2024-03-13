Beyoğlu'nda gecekonduda yangın paniği

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak'taki bir gecekonduda saat 03.15 sıralarında yangın çıktı.

Tek katlı bir gecekonduda sobadan çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede bitişiğindeki binanın alt katına sıçradı.

Olaya uyanan binadakiler hızla binayı boşaltırken çevredeki vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Edinilen bilgiye göre gecekondunun bitişiğindeki binanın en üst katında mahsur kalan yabancı uyruklu bir aile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile daireden tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.