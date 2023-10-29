Beyoğlu'nda işyeri yangını

İstanbul Beyoğlu’nda bir işyerinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.



Fatih Sultan Caddesi’nde bir apartmanın zemin katında yer alan konfeksiyon atölyesinde dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İçinde çalışanların bulunduğu atölyeye ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin binayı sarmasını engelledi.

Yangın sırasıdna dumandan etkilendiği için bayılan kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye götürüldü.

Can kaybının yaşanmadığı yangın maddi hasara neden oldu.



