Beyoğlu'nda silahlı kavga: Kendini döven kişiyi sokak ortasında vurdu

NTV Haber - DHA 16.05.2021 - 12:22
Olay, geçen hafta cumartesi günü Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde 3 kişi sokak üzerindeki araç kiralama firmasına baskın düzenledi.
İşyerine giren saldırganlar, içerideki 2 kişiyi silah doğrultarak dövdü.
Saldırıya uğrayan Ahmet D., ertesi gece sokakta gördüğü saldırganlardan Kadir K.’yı silahla ağır yaraladı. Olaydan sonra silahıyla yakalanan Ahmet D., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.