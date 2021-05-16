Beyoğlu'nda silahlı kavga: Kendini döven kişiyi sokak ortasında vurdu

İstanbul Beyoğlu'nda bir grup, sokak üzerindeki bir araç kiralama firmasına baskın düzenledi. Polis saldırganı silahıyla birlikte yakaladı.

NTV Haber - DHA 16.05.2021 - 12:22

Beyoğlu'nda silahlı kavga: Kendini döven kişiyi sokak ortasında vurdu

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Olay, geçen hafta cumartesi günü Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde 3 kişi sokak üzerindeki araç kiralama firmasına baskın düzenledi.

İşyerine giren saldırganlar, içerideki 2 kişiyi silah doğrultarak dövdü.

Saldırıya uğrayan Ahmet D., ertesi gece sokakta gördüğü saldırganlardan Kadir K.’yı silahla ağır yaraladı. Olaydan sonra silahıyla yakalanan Ahmet D., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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