Beyoğlu'nda şüphelilere ateş açıldı, yoldan geçen genç vuruldu: 2 polis gözaltında

İstanbul Beyoğlu'nda çaldıkları motosikletlerle kaçan 2 kişiyi polisler takibe aldı. 'Dur' ihtarına uymayan şüphelilere ateş açıldı. Kurşunlar, amcasına misafirliğe gelen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız’a isabet etti. Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, 7 ayrı gasp suçundan haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli, çaldıkları iki motosikletle kaçtı. Polis ekipleriyle motosikletliler arasındaki takip, Yay Sokak’a kadar devam etti.



Yay Sokak’ta bulunan Okçular Vakfı’na ait misafirhanenin önüne gelen motosikletliler, bir süre burada bekledi. Polislerin geldiğini gören şüpheliler, plakasız motosikletlerle kaçmaya başladı. Bu sırada merdivenlerden aşağı inen polis memuru, şüphelilere doğru ateş etti.



18 YAŞINDAKİ ZUHAL KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU



Amcasının evine ziyarete gelen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız, polisin silahından çıkan iki kurşunun vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralandı.



İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Yıldız, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



2 POLİS GÖZALTINDA



İstanbul Valiliği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Valiliğin açıklamasında, olaya karışan 2 polis memurunun, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındığı belirtildi.



Kimlikleri tespit edilen B.P. (19) ve S.Ç. (27) isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.